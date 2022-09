Pioggia di critiche per Letta Gli ex alleati lo fanno a pezzi | scelte suicide

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il faccia a faccia con Giorgia Meloni, Enrico"volta pagina". Dice così ai candidati del Pd, accreditandosi quale unico competitor della destra alle prossime elezioni. Una strategia che punta a escludere dalla partita Giuseppe Conte e Carlo Calenda. I diretti interessati, però, non ci stanno. Il leader M5S, in particolare, non solo continua a escludere un'alleanza con i dem, utilizzando toni durissimi, ma stuzzica direttamente il segretario intimandogli di "chiedere scusa" sul Superbonus. Proprio sul dl Aiuti, però, arriva la levata di scudi dei dem: "Conte ha solo perso tempo e fatto il gioco delle tra carte, ha giocato con 17 miliardi aiuti", è la convinzione del Nazareno. Uno scontro che rafforza la convinzione di Conte, per il quale "è troppo tardi" per un accordo con il Pd, anche dopo il voto. E comunque "mai con", è il suo ...