Piero Angela, il figlio Alberto a un mese dalla scomparsa: “30 giorni sono pochi per elaborare un lutto di una persona così cara” (Di martedì 13 settembre 2022) È trascorso un mese esatto dalla scomparsa del compianto Piero Angela, pioniere della divulgazione scientifica in tv e capace, con eleganza e garbo, di incuriosire generazioni diverse tra loro. E per l’occasione, in un lungo post sui propri canali social, il figlio Alberto lo ha ricordato, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato affetto e cordoglio negli ultimi trenta giorni. “Carissimi, oggi è esattamente un mese dalla scomparsa di mio padre. Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo la morte di papà. 30 giorni sono un tempo breve per elaborare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) È trascorso unesattodel compianto, pioniere della divulgazione scientifica in tv e capace, con eleganza e garbo, di incuriosire generazioni diverse tra loro. E per l’occasione, in un lungo post sui propri canali social, illo ha ricordato, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato affetto e cordoglio negli ultimi trenta. “Carissimi, oggi è esattamente undi mio padre. Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo la morte di papà. 30un tempo breve perun ...

guardiacostiera : Un mese fa ci lasciava Piero Angela, mente brillante ????, che ha avvicinato i cittadini alla scienza e viceversa. Lo… - lmisculin : I giornali: com'era bravo Piero Angela, eh come faceva divulgazione lui, era un modello per tutti noi Also, i gior… - pasqstrangio : È già passato un mese da quando ci ha lasciati Piero Angela. Da 30 giorni non abbiamo più con noi una delle menti p… - _kcrazy_ : RT @Cinguetterai: È già passato un mese dalla scomparsa di Piero Angela. Il messaggio del figlio Alberto #PieroAngela - Corriere : Alberto Angela a un mese dalla morte del papà Piero: «È il momento di ripartire» -