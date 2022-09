Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano il compleanno della figlia Sofia Valentina: le foto su FQMagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Profilo basso e discrezione, sempre, soprattutto quando di mezzo ci sono i figli. Lo scorso sabato 10 settembre Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno festeggiato il settimo compleanno della secondogenita Sofia Valentina e non hanno tradito la loro indole riservata, dopo un’estate lontana dai riflettori e dal gossip trascorsa in barca tra la Francia e la Corsica. Per gli habitué di Portofino, dove hanno e sono di casa, non è stata dunque una sorpresa vedere l’Sd di Mediaset e la conduttrice arrivare nell’iconica piazzetta e accomodarsi al ristorante I Gemelli, con un ristretto gruppo di amici di famiglia, oltre a quelli della piccola festeggiata e del fratello, il dodicenne Mattia. Sorridenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Profilo basso e discrezione, sempre, soprattutto quando di mezzo ci sono i figli. Lo scorso sabato 10 settembrehanno festeggiato il settimosecondogenitae non hanno tradito la loro indole riservata, dopo un’estate lontana dai riflettori e dal gossip trascorsa in barca tra la Francia e la Corsica. Per gli habitué di Portofino, dove hanno e sono di casa, non è stata dunque una sorpresa vedere l’Sd di Mediaset e la conduttrice arrivare nell’iconica piazzetta e accomodarsi al ristorante I Gemelli, con un ristretto gruppo di amici di famiglia, oltre a quellipiccola festeggiata e del fratello, il dodicenne Mattia. Sorridenti e ...

