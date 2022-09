Picciotto fuori con Precario dello stato

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 13 settembre 2022) In attesa delle elezioni politiche del 25 Settembre in Italia, il rapper, ancora in fase di promozione con il suo disco Donuscito lo scorso anno, propone al pubblico un singolo mirato e diretto con l’intento di invitare la Politica Italiana a risolvere urgentemente lo sblocco totale del mercato delle cessioni. Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale disciplinata dal decreto Rilancio del 2020 che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Dopo il decreto anti-frodi e con lo stop alle cessioni di credito, il Superbonus ha smesso di funzionare appropriatamente e si è inceppato gravemente con una conseguente mancanza di liquidità delle aziende, ormai ...