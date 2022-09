Persone e tecnici, non semplici procedure: ecco perché l'assistenza di SiComputer è diversa (Di martedì 13 settembre 2022) Non tutti i servizi di assistenza sono uguali. Quello di SiComputer è interamente umano, non si parla mai con dischi né passacarte, ma con tecnici preparati. E decisamente motivati a trovare soluzioni veloci e che minimizzino i disagi per i clienti.... Leggi su dday (Di martedì 13 settembre 2022) Non tutti i servizi disono uguali. Quello diè interamente umano, non si parla mai con dischi né passacarte, ma conpreparati. E decisamente motivati a trovare soluzioni veloci e che minimizzino i disagi per i clienti....

perennio699 : @CottarelliCPI Solo persone in malafede potrebbero negare che 11 anni di governi tecnici/PD quasi ininterrotti hann… - mlcr84 : @CloudyKant @LuMo71 @cartonimorti Ma io non ne faccio una colpa. Penso che @cartonimorti sia un bravo divulgatore.… - adriano1949 : RT @savinotr: @GuidoCrosetto Delle due l'una: o sono persone esterne (tecnici) e allora è inutile parlare di politica (tra l'altro avevamo… - Umbertofebo : @MarziaLoreti @EnricoLetta @pdnetwork @nzingaretti Se non crei lavoro come fai ad occupare le persone? Sono almeno… - lacittanews : È capitato a tutti, prima o poi. Un PC smette di funzionare o comunque ha dei comportamenti anomali. E questo non s… -