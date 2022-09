Perché Milik è stato espulso dopo il gol? Il motivo vi farà imbufalire (Di martedì 13 settembre 2022) Arkadiusz Milik ormai è sempre più centrale nel progetto della Juve, ma il suo gol contro la Salernitana non ha portato ai tre punti attesi. Se non bastasse a fare impazzire di rabbia ancora di più i tifosi della Juventus già il fatto di aver pareggiato per 2,-2 contro la Salernitana, a complicare ancora di più la situazione c’è stata anche l’espulsione incredibile di Arkadiusz Milik a tempo scaduto. LaPresseL’obiettivo della Juventus sicuramente era quello di poter tornare immediatamente alla vittoria contro la Salernitana, con i bianconeri che avevano tutta l’intenzione di dimenticare il brutto pari di Firenze. In realtà la partenza contro la Salernitana è stata davvero disastrosa, con i campani che si erano portati dopo pochissimi minuti in vantaggio grazie al gol di Antonio Candreva, prima di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 settembre 2022) Arkadiuszormai è sempre più centrale nel progetto della Juve, ma il suocontro la Salernitana non ha portato ai tre punti attesi. Se non bastasse a fare impazzire di rabbia ancora di più i tifosi della Juventus già il fatto di aver pareggiato per 2,-2 contro la Salernitana, a complicare ancora di più la situazione c’è stata anche l’espulsione incredibile di Arkadiusza tempo scaduto. LaPresseL’obiettivo della Juventus sicuramente era quello di poter tornare immediatamente alla vittoria contro la Salernitana, con i bianconeri che avevano tutta l’intenzione di dimenticare il brutto pari di Firenze. In realtà la partenza contro la Salernitana è stata davvero disastrosa, con i campani che si erano portatipochissimi minuti in vantaggio grazie aldi Antonio Candreva, prima di ...

juventusfc : ??Allegri: « Dušan preferisce maggiormente attaccare la profondità, invece Milik raccorda di più a centrocampo. Sono… - ZonaBianconeri : RT @capuanogio: La ricostruzione dell'#AIA sul gol annullato a #Milik non convince la #Juventus. Il club perplesso perché alcune immagini m… - JuMarkus7 : RT @capuanogio: La ricostruzione dell'#AIA sul gol annullato a #Milik non convince la #Juventus. Il club perplesso perché alcune immagini m… - EMIGOAL : RT @capuanogio: La ricostruzione dell'#AIA sul gol annullato a #Milik non convince la #Juventus. Il club perplesso perché alcune immagini m… - capuanogio : La ricostruzione dell'#AIA sul gol annullato a #Milik non convince la #Juventus. Il club perplesso perché alcune im… -