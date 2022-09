Peppa Pig | Pro Vita Famiglia annuncia | “Le ‘due mamme’ sono andate in onda stamattina sulla Rai pronto l’esposto”

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 settembre 2022) “Questa mattina su RAI Yoyo, canale dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni, è stato trasmesso un episodio diPig in cuipresenti lelesbiche al centro delle polemiche di questi giorni. Nell’episodio di oggi i due personaggi non si presentano come coppia lesbica, particolare che sarà esplicitato solo in un episodio della nuova stagione, già apparsoTV inglese la settimana scorsa”. “Questo la dice lungascandalosa strategia pro Lgbtqia+, che sta surrettiziamente introducendo le cosiddette “due mamme” per far affezionare i bambini in vista dell’outing pubblicizzato nel Regno Unito. Ribadiamo pertanto la richiesta alla RAI di non trasmettere la puntata incriminata sulle proprie reti”. “Per far luce sull’episodio odierno trasmesso in Italia e ...