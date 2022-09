Pd, Forza Italia, governo: ecco come è nato l’emendamento che abbatte il tetto dei 240 mila euro per i vertici pubblici (Di martedì 13 settembre 2022) Solo i senatori di due partiti hanno votato a favore, al Senato, dell’emendamento al Dl aiuti bis che consente una deroga al tetto dei 240 mila euro di stipendio per i vertici di forze armate, ministeri, presidenza del Consiglio. Forza Italia e Partito democratico. Tutti gli altri astenuti. Ed è proprio tra gli esponenti di queste due forze politiche che si nasconde la genesi dell’emendamento, che Open aveva pubblicato in anteprima la mattina del 13 settembre. Sarebbe stato Luciano D’Alfonso, ex presidente dell’Abruzzo e attuale presidente della commissione Finanze, a stimolare la stesura di un emendamento per abbattere il limite dei 240 mila euro per alcuni incarichi ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Solo i seri di due partiti hanno votato a favore, al Se, delal Dl aiuti bis che consente una deroga aldei 240di stipendio per idi forze armate, ministeri, presidenza del Consiglio.e Partito democratico. Tutti gli altri astenuti. Ed è proprio tra gli esponenti di queste due forze politiche che si nasconde la genesi del, che Open aveva pubblicato in anteprima la mattina del 13 settembre. Sarebbe stato Luciano D’Alfonso, ex presidente dell’Abruzzo e attuale presidente della commissione Finanze, a stimolare la stesura di un emendamento perre il limite dei 240per alcuni incarichi ...

