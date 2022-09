Paul Haggis | dubbi sulla 29enne che ha denunciato il regista per violenza sessuale | “Intenti speculativi” La decisione del Riesame

(Di martedì 13 settembre 2022) “Non può acriticamente ritenersi che la posizione” dellainglese che hadi essere stata abusata dalpremio Oscar“sia scevra da“. Lo scrive il Tribunale deldi Lecce motivando il rigetto dell’appello dei pm che insistevano per l’arresto diper presunte violenze sessuali commesse dal 12 al 15 giugno ad Ostuni. Ilin quei giorni si trovava in Puglia per l’Allora Fest. Ladelpresieduto da Carlo Cazzella (relatore Annalisa de Benedictis) ha respinto di fatto l’appello del pm della procura di Brindisi. “Ritiene il Tribunale – si legge nel provvedimento – che le notevoli incongruenze e le ...

BRINDISI - Il tribunale del Riesame respinge l'appello della procura di Brindisi che chiedeva il ripristino per i domiciliari al regista. 'Con riferimento alle lesioni contestate, si è evidenziato con chiarezza che non fossero presenti sulla donna segni di rapporti sessuali violenti'. Così il tribunale del Riesame di Lecce ...