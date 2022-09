Papa Francesco in viaggio per il Kazakistan. Obiettivo: religioni in dialogo per la pace (Di martedì 13 settembre 2022) Città del Vaticano – Al via il 38mo viaggio Apostolico internazionale di Papa Francesco. Come da programma, il Volo Papale è decollato questa mattina poco dopo le 7 dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Nur-Sultan (un tempo Astana), capitale del Kazakistan. Una tre giorni nel cuore dell’Asia per partecipare al VII Congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali che riunirà, su invito del presidente della Repubblica, Kassym-Jomart Tokayevin, oltre cento delegazioni provenienti da 50 Paesi. Un pellegrinaggio di pace e di dialogo, quello che il Pontefice si appresta a compiere, che avviene a 21 anni di distanza da quello storico di Giovanni Paolo II, quando, nel settembre 2001, il mondo era in stato di shock per via dell’attacco alle Torri ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Città del Vaticano – Al via il 38moApostolico internazionale di. Come da programma, il Volole è decollato questa mattina poco dopo le 7 dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Nur-Sultan (un tempo Astana), capitale del. Una tre giorni nel cuore dell’Asia per partecipare al VII Congresso dei capi dellemondiali e tradizionali che riunirà, su invito del presidente della Repubblica, Kassym-Jomart Tokayevin, oltre cento delegazioni provenienti da 50 Paesi. Un pellegrinaggio die di, quello che il Pontefice si appresta a compiere, che avviene a 21 anni di distanza da quello storico di Giovanni Paolo II, quando, nel settembre 2001, il mondo era in stato di shock per via dell’attacco alle Torri ...

Pontifex_it : Il mio messaggio per voi #giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui stesso, il suo… - _Nico_Piro_ : Da nemico della guerra mi fa orrore che si gioisca per la morte di soldati (qualsiasi bandiera abbiano sul braccio)… - vaticannews_it : Come sempre da inizio pontificato, #PapaFrancesco oggi pomeriggio a Santa Maria Maggiore per affidare alla Salus Po… - diegohp93 : RT @francofontana43: Pazzi! (Cit. Papa Francesco) Mentre le famiglie non arrivano a fine mese e le imprese stanno per fallire, l’Italia com… - konomoronao : RT @francofontana43: Pazzi! (Cit. Papa Francesco) Mentre le famiglie non arrivano a fine mese e le imprese stanno per fallire, l’Italia com… -