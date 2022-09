Paola Giacomini | l’esploratrice a cavallo che indaga il pianeta e i suoi cambiamenti

(Di martedì 13 settembre 2022) L’appellativo di esploratrice anon potrebbe essere più calzante per parlare di una donna che ha al suo seguito progetti grandiosi e sogni straordinari. Il suo nome èe anche lei conviene con me che quel soprannome che qualcuno le ha dato la rappresenta totalmente. Del resto è questo quello che fa: in sella aicavalli esplora i confini del mondo e li supera. Ma non fa mai nulla per caso, tutte le sue missioni sono studiate, pensate e organizzate per apportare il suo personale contributo al mondo e alla sua stessa vita.l’ho conosciuta proprio così, sentendo parlare di uno deiultimi progetti messo appunto in occasione del Centenario dei Parchi Nazionali di d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Gran Paradiso. Lei ora è proprio lì, a portare a termine la ...

L'appellativo di esploratrice a cavallo non potrebbe essere più calzante per parlare di una donna che ha al suo seguito progetti grandiosi e sogni straordinari. Il suo nome èe anche lei conviene con me che quel soprannome che qualcuno le ha dato la rappresenta totalmente. Del resto è questo quello che fa: in sella ai suoi cavalli esplora i confini del ...In occasione del centenario per i 100 anni dei Parchi Nazionali di Abruzzo e del Gran Paradisosta percorrendo con due cavalli la distanza che unisce le due aree protette . 1500 km in 100 giorni : 75 giornate di marcia e 25 da dedicare agli incontri con i ragazzi e le persone ... A cavallo dal Parco dell'Abruzzo al Gran Paradiso passando dalla Val Grande Le celebrazioni del centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso volgono al termine. La rassegna di appuntamenti per il pubblico nelle diverse valli si chiude ponendo ancora una volta al centro l’elem ...1500 km in 100 giorni. Il viaggio di Paola Giacomini farà tappa anche a Vogogna dove racconterà al pubblico la sua impresa dedicata alla natura ...