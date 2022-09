Paola Ferrari | sono tante le ferite che le ha lasciato la madre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 settembre 2022)era solo una ragazzina quando è andata via di casa. A Oggi è un altro giorno racconta che suaha più volte cercato di ucciderla, la situazione in casa era insostenibile, laera molto violenta.è cresciuta nella paura, una cosa difficile da gestire per una bambina. Aveva il terrore di tornare a casa perché la picchiava. Varie volte ha cercato di annegarla: “Vedevo il diavolo nei suoi occhi… Quello che a me manca è che non ho mai ricevuto un insegnamento d’amore, mai un abbraccio, mai affetto”. Oggi suo padre è anziano, ha dei problemi di salute e lo segue con grande affetto ma non conosce gesti d’amore come figlia. E’ un amore che conosce invece comeperchéè sempre presente e ...