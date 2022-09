Paola Ferrari | ' Mia madre ha provato più volte ad uccidermi | sono cresciuta nella paura'

CaffeFou : 'Mia madre ha cercato di uccidermi più volte'. La confessione choc di Paola Ferrari #OggiEUnAltroGiorno… - Labbufala : Si è spenta Paola Ferrari. È la prima vittima del Decreto taglia-consumi. - 24Trends_Italia : 1. Godard - 100mille+ 2. Emmy 2022 - 50mille+ 3. PnB Rock - 20mille+ 4. Paola Ferrari - 20mille+ 5. Raffaele Pallad… - telodogratis : Paola Ferrari: “Da bambina mia madre ha tentato di uccidermi” -

Un tuffo nel passato per, ospite a Oggi è un altro giorno , il programma di approfondimento di Rai1 di Serena Bortone . La giornalista ha parlato del suo difficile rapporto con i genitori, in particolare con la ...... il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l'assessore alla Cultura,Felice, e il presidente ... Infine, per le serate di venerdì 16 e sabato 17 settembre I Pubblici Esercizi di via...Un tuffo nel passato per Paola Ferrari, ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento di Rai1 di Serena Bortone. La giornalista ha parlato del suo difficile ...La conduttrice ha rivelato dettagli drammatici della sua infanzia, parlando del terrore nel quale è cresciuta per colpa della madre ...