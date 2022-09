Paola Ferrari | “Mia madre ha cercato di uccidermi per tre volte”

(Di martedì 13 settembre 2022), ospite a Oggi è Un altro Giorno, racconta a Serena Bortone i problemi che ha affrontato durante l’infanzia e l’adolescenza che l’hanno costretta ad abbandonare la propria famiglia a soli 16 anni: “Ho vissuto un incubo. Avevo unacon dei problemi mentali seri: haper ben trediquando ero piccola. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare”. Inoltre, la giornalistaconfessa di non essere riuscita a perdonare sua: “Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante lei me lo avesse chiesto. Quando poi mia mamma è venuta a ...

La giornalista ha sconfitto una terribile forma di tumore alla pelle, che le ha lasciato sul viso una cicatrice. Nel 2014 si è ... Tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non scorre buon sangue. La giornalista Rai ha più volte criticato la giovane collega di DAZN.