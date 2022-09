Paola Ferrari | chi era il fratello Simone | “Purtroppo l’ho scoperto tardi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 settembre 2022) La scoperta di avere unsegreto ha sconvolto la vita di. Una volta venuta a conoscenza della sua esistenza però la conduttrice poco dopo ha scelto che era morto. “Ho ancheche questonon c’era più, che è morto in un’occasione che non dico. Lui è morto a circa 35 anni, avrebbe 11 anni in meno di me” – ha detto lache ha poi raccontato come l’ha– ” è stata fatta una confessione a una persona di famiglia che se l’è tenuta dentro e poi un giorno mi ha detto: “Non ce la faccio più a non dirtelo, è giusto che tu lo sappia”. Questo ragazzo era anche figlio unico come me, il mio grande dolore deriva dal fatto che lui non abbia mai saputo di me. C’è stato grande egoismo da parte delle persone coinvolte, nel non dirci ...