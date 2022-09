Orsini a Cartabianca: “Ucraina avanza? Putin risponderà” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Tutto quello che avevo previsto sta accadendo. E’ una guerra esistenziale per la Russia. La Russia è disposta a mettere in gioco la propria esistenza. Putin a questo punto deve rispondere con un uso spropositato della violenza, tutti ci aspettiamo una mattanza”. Il professor Alessandro Orsini si esprime così a Cartabianca sugli sviluppi della guerra tra Ucraina e Russia. “Se una parte della popolazione è iperesaltata e Putin viene forzato ad usare la mano pesante, noi magari tra 2 o 5 anni ci troveremo davanti ad una catastrofe. Se la guerra andasse avanti, mi auguro che la Russia non conquisti Odessa: questo porrebbe la Nato in contatto con l’esercito russo tramite la Romania. Se la Russia conquista Odessa, tra un mese o 5 anni, è molto male per l’Italia. Il nostro paese è debole, non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Tutto quello che avevo previsto sta accadendo. E’ una guerra esistenziale per la Russia. La Russia è disposta a mettere in gioco la propria esistenza.a questo punto deve rispondere con un uso spropositato della violenza, tutti ci aspettiamo una mattanza”. Il professor Alessandrosi esprime così asugli sviluppi della guerra trae Russia. “Se una parte della popolazione è iperesaltata eviene forzato ad usare la mano pesante, noi magari tra 2 o 5 anni ci troveremo davanti ad una catastrofe. Se la guerra andasse avanti, mi auguro che la Russia non conquisti Odessa: questo porrebbe la Nato in contatto con l’esercito russo tramite la Romania. Se la Russia conquista Odessa, tra un mese o 5 anni, è molto male per l’Italia. Il nostro paese è debole, non ...

