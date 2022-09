Oroscopo di Paolo Fox del 14 settembre | la Luna in opposizione al Toro porta terremoto nello Zodiaco

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 13 settembre 2022) Cosa ci riservano le stelle per questo mercoledì 14? Scopriamolo insieme aFox. Ariete Oggi i pianeti saranno particolarmente propizi e questo vi permetterà di raggiungere diversi traguardi. Qualsiasi cosa farete oggi, avrà un esito positivo.Lainsi farà sentire oggi. Infatti una serie di disavventure potrebbero colpirvi, ma attenzione a non prendervela troppo, perché si risolverà tutto facilmente. Gemelli Oggi sarete piuttosto rampanti, ma anche un tantino aggressivi e questo ve lo faranno notare i vostri colleghi, ma anche gli amici. Anche se avete una vitalità da far invidia, attenzione a non strafare. Cancro Qualche incertezza potrebbe arrivare anche oggi, ma non lasciate che la malinconia prenda il sopravvento come ...