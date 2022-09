QN Motori

Golf R 20 Years è superiore a qualsiasi Golf finora commercializzata: il suo motore turbo a quattro cilindri da 2 litri eroga 333 cavalli (245 kW) e 420 Nm di coppia massima. E' la più veloce anche ......in linea (se non addirittura superiori) con quelle dellaberlina di Elon Musk. L'allestimento Sapphire, che verrà riproposto anche sui futuri modelli del marchio americano, saràdal ... Ordinabile la super Golf R 20 Years, 333 cavalli a 63.900 Euro Ordinabile la super Golf R 20 Years, 333 cavalli a 63.900 Euro. Design specifico, 0-100 km/h in 4,6 secondi e raggiunge i 270 km/h.