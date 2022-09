“Ora vivo così”. Bianca Guaccero, nuova città e occupazione: ha ricominciato lontano dalla tv (Di martedì 13 settembre 2022) Bianca Guaccero, nuova vita lontana dalla tv. La conduttrice di Bitonto, chiusa la sua esperienza su Rai 2 con Detto Fatto, ha deciso di trasferirsi a Roma. Sul suo futuro sono tanti i rumors. La conduttrice pugliese ha sì assicurato un ritorno in tv, ma senza spoilerare molto. Un addio duro quello a Detto Fatto, che Bianca ha guidato per 4 anni, e non senza lacrime. Nel corso dell’ultima puntata aveva infatti tenuto a ringraziare tutti. “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo”. “Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”. La chiusura del programma non è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022)vita lontanatv. La conduttrice di Bitonto, chiusa la sua esperienza su Rai 2 con Detto Fatto, ha deciso di trasferirsi a Roma. Sul suo futuro sono tanti i rumors. La conduttrice pugliese ha sì assicurato un ritorno in tv, ma senza spoilerare molto. Un addio duro quello a Detto Fatto, cheha guidato per 4 anni, e non senza lacrime. Nel corso dell’ultima puntata aveva infatti tenuto a ringraziare tutti. “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo”. “Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”. La chiusura del programma non è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, ...

piccola__02 : Tanti auguri piccolo Horan sei la mia crush da quando avevo 12 anni non vedo l'ora di cantare le tue canzoni dal vi… - annapaolaconcia : @Crizerootto @renestrano @MangoniRenata No sono andata via dall’Abruzzo nel 1992, 24 anni a Roma ed ora da 8 anni v… - VogelsangSrl : Sta per arrivare il nuovo #BlackBird #Vogelsang...da 24 mt! Vieni a vederlo dal vivo, in campo! Tre tappe tra cui s… - Kety78772478 : @carmelo49018647 Si, vivo in occidente, quindi? Cosa vuol dire? Se sua madre (esempio stupido chiaramente, ci manch… - twilyrk : @kkeri_16 Vivo per quell ora .... -