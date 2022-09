leggoit : Operaio travolto dal macchinario in azienda: Tonino muore a 49 anni a #Teramo - abruzzoweb : GRAVE INCIDENTE SUL LAVORO, TRAVOLTO DA MACCHINARIO: MUORE OPERAIO DI 49 ANNI A MOSCIANO SANT’ANGELO - voceditalia : Incidenti lavoro: travolto da macchinario, muore operaio - AnsaAbruzzo : Incidenti lavoro: travolto da macchinario, muore operaio - speranza_viva : RT @confundustria: #Padova Si chiamava Mirco aveva 53 anni e faceva l'operaio. Ieri il cavo della gru si è spezzato e il carico lo ha travo… -

INCIDENTI LAVORO:DA MACCHINARIO, MUOREIl 49enne sarebbe stato stato colpito alla testa riportando ferite gravi che ne hanno causato il decesso. Immediato l'allarme lanciato dai ...Nonostante il pronto intervento da parte del personale del 118, per l'non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, insieme ad una squadra di vigili del fuoco e ...Tragedia in fabbrica: operaio rimane schiacciato e muore nel riparare un macchinario: a perdere la vita è stato è Tonino Fanesi, 49 anni, di San Benedetto del Tronto. L’incidente sul lavoro è avvenuto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...