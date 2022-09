ONE PIECE FILM: RED svelata la data d’uscita, il poster e il trailer (Di martedì 13 settembre 2022) Anime Factory, etichetta di proprietà di Paion Pictures, è lieta di annunciare la data d’uscita di One PIECE FILM: RED di Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l’attesissimo nuovo FILM basato sul manga di Eiichiro Oda. Il FILM, infatti, uscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche. Il FILM sarà inoltre in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale. Annunciata la data di uscita di One PIECE FILM: RED In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Anime Factory, etichetta di proprietà di Paion Pictures, è lieta di annunciare ladi One: RED di Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l’attesissimo nuovobasato sul manga di Eiichiro Oda. Il, infatti, uscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche. Ilsarà inoltre in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale. Annunciata ladi uscita di One: RED In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile ...

