Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sala: “Siamo sereni, non ci sono problemi” (Di martedì 13 settembre 2022) Va tutto “bene“. Lo assicura il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala a proposito delle Olimpiadi Milano-Cortina e dello stato dei cantieri. Il primo cittadino ha preso la parola a margine della conferenza stampa di presentazione di Jazzmi 2022 in Triennale: “Abbiamo vinto per fortuna un po’ di cause e ricorsi in Tribunale e questo ci mette sereni. In questo momento sta partendo un po’ tutto, non credo ci siano grandi problemi”, spiega Sala. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Va tutto “bene“. Lo assicura il Sindaco di, Giuseppea proposito dellee dello stato dei cantieri. Il primo cittadino ha preso la parola a margine della conferenza stampa di presentazione di Jazzmi 2022 in Triennale: “Abbiamo vinto per fortuna un po’ di cause e ricorsi in Tribunale e questo ci mette. In questo momento sta partendo un po’ tutto, non credo ci siano grandi”, spiega. SportFace.

