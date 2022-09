Okaka sfida la Fiorentina | «Non partono favoriti | il Riga lo dimostra»

(Di martedì 13 settembre 2022) Stefano, attaccante dell’Istanbul Basaksehir, ha parlato dellacontro laai microfoni de Il Corriere dello Sport Stefano, attaccante dell’Istanbul Basaksehir, ha parlato dellacontro laai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il calcio in Turchia è cambiato. Ora arrivano giocatori come Icard, Torreira e Dele Alli. Giocatori titolari in Premier o anche allenatori e giocatori italiani. Italia? Ora non mi manca, fa parte del passato. In Turchia mi trovo bene e vivo in una bella città.? Noncoi favori del pronostico. Ilne è lazione. Stanno avendo grosse difficoltà ma sono convinto che si riprenderanno». SCUDETTO – «Vedo ...

Fiorentina.it

Commenta per primo Le strade die dell'Italia s'incrociano ancora. L'ex Roma, ora al Basaksehir, sarà uno dei prossimi ... Non sarà unadecisiva ma, vincendo, potremmo allungare e andare a +5 ......match al Mapei è l'Udinese con uno 0 - 1 dell'agosto del 2020 grazie a un gol di Stefanoal ... sarà unavalida per la 6giornata di Serie A . Friulani sorprendenti in avvio di campionato, ... Basaksehir, Okaka: "Viola non parte favorita. Il calcio è cambiato. Ambiente Non abbiamo molti tifosi" Gli Hammers battono 3-1 i romeni dello Steaua con il sigillo dell'azzurro. Rimontona Partizan, Anderlecht ok. Il Villarreal la spunta all'ultimo assalto: 4-3 in casa ...