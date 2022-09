Oggi il feretro della regina arriva in aereo a Londra e sarà portato a Buckingham Palace: migliaia di sudditi già assiepati attorno a Westminster Hall (Di martedì 13 settembre 2022) Stanotte la veglia di Carlo III e degli altri tre figli a Edimburgo, fra poche ore la scena si ripeterà nella capitale inglese dove Scotland Yard ha preso misure di sicurezza eccezionali Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 settembre 2022) Stanotte la veglia di Carlo III e degli altri tre figli a Edimburgo, fra poche ore la scena si ripeterà nella capitale inglese dove Scotland Yard ha preso misure di sicurezza eccezionali

CorriereCitta : Morte Regina Elisabetta, oggi il feretro a Londra: quando ci sarà il funerale - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Mondo Funerali Elisabetta II: oggi il feretro lascia la Cattedrale di St.Giles in Scozia per il viaggio verso Londra… - PrimaCommunica2 : #Mondo Funerali Elisabetta II: oggi il feretro lascia la Cattedrale di St.Giles in Scozia per il viaggio verso Lond… - autologia_net : Smacco (e scacco) alla Regina di Valerio Alfonzetti Oggi francamente stupisce che il feretro “Reale” venga trasport… - LaStampa : Oggi il feretro della regina arriva in aereo a Londra e guidata per 15 chilometri fino a Buckingham Palace: migliai… -