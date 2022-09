Offerta respinta Ilary Blasi | un no che vale 100 milioni | l' ultimo dramma per Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Sarebbero ancora in corso le pratiche per il divorzio di Francesco: pare che la prima intesa trovata nei giorni scorsi sia già saltata. Come riporta La Stampa, la maxi-villa all'Eur e le altre offerte non avrebbero convinto la conduttrice. In ballo, intanto, ci sarebbero ben 100di euro. E l'ipotesi di una separazione consensuale si fa sempre meno concreta. Secondo diverse indiscrezioni, in un primo momento l'ex capitano della Roma avrebbe acconsentito a lasciare allala maxi-villa all'Eur con 25 camere da letto, palestra, campo di padel, piscina e varie aree relax. "Cerchiamo di chiuderla senza farci la guerra, per il bene dei nostri tre figli", avrebbe detto lui, come riportato da Grazia Longo sul quotidiano torinese. A tirarsi indietro però sarebbe stata ...