“Nuovo conduttore”. Chi l’ha visto, le voci su Federica Sciarelli. Che ora spiega cosa succede (Di martedì 13 settembre 2022) Federica Sciarelli è il volto di Chi l’ha visto da tantissimi anni e il pubblico non vorrebbe mai privarsi della sua presenza. Ora, però, la conduttrice televisiva ha voluto fare una precisazione e ha parlato più nel dettaglio di alcuni retroscena riguardanti proprio la sua esperienza nel programma Rai. C’è stato un momento, che avrebbe potuto rappresentare una svolta, poi le cose sono andate diversamente ma ci ha tenuto a chiarire definitivamente la sua posizione, alla luce dei tanti rumor sul suo addio alla trasmissione. Per Federica Sciarelli non è tempo solo di Chi l’ha visto. Come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, dal 29 agosto è ricominciata la trasmissione Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022)è il volto di Chida tantissimi anni e il pubblico non vorrebbe mai privarsi della sua presenza. Ora, però, la conduttrice televisiva ha voluto fare una precisazione e ha parlato più nel dettaglio di alcuni retroscena riguardanti proprio la sua esperienza nel programma Rai. C’è stato un momento, che avrebbe potuto rappresentare una svolta, poi le cose sono andate diversamente ma ci ha tenuto a chiarire definitivamente la sua posizione, alla luce dei tanti rumor sul suo addio alla trasmissione. Pernon è tempo solo di Chi. Come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, dal 29 agosto è ricominciata la trasmissione Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. ...

GiusyD8 : RT @Deabendata4: Pierpaolo conduttore del GF Vip Party; venerdì in onda su R101; partecipazione in diversi programmi che saranno presto in… - PinaPupillo : RT @Deabendata4: Pierpaolo conduttore del GF Vip Party; venerdì in onda su R101; partecipazione in diversi programmi che saranno presto in… - Nicoettaconcet1 : RT @Deabendata4: Pierpaolo conduttore del GF Vip Party; venerdì in onda su R101; partecipazione in diversi programmi che saranno presto in… - ChiaraPrelemina : RT @Deabendata4: Pierpaolo conduttore del GF Vip Party; venerdì in onda su R101; partecipazione in diversi programmi che saranno presto in… - alessia23_06 : RT @Deabendata4: Pierpaolo conduttore del GF Vip Party; venerdì in onda su R101; partecipazione in diversi programmi che saranno presto in… -