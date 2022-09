Nuovo Bonus Studenti 2022 | domande entro ottobre | puoi chiedere fino a 1300€

(Di martedì 13 settembre 2022) Con il ritorno sui banchi di scuola, le agevolazioni per glinon si fanno certo attendere. Com’è noto, spesso e volentieri molte famiglie pur di far studiare i propri figli si vedono costrette ad affrontare delle ingenti spese che, concretamente, si traducono nell’acquisto di materiale, libri scolastici in alcuni casi abbigliamento specifico — si pensi ad esempio alle scuole alberghiere — o ancora in trasferte all’estero per perfezionare la lingua. Alla luce di ciò l’Inps ha pensato di premiare quest’anno gli student maggiormente meritevoli attraverso l’erogazione di borse di studio dal valore di oltre mille euro. Leggi anche: Scuola, si ritorna in classe: le ‘nuove regole’, cosa cambia per mascherine e DADe il bando ‘Supermedia’ Le borse di studio messe a disposizione dall’Inps rientrano nel bando denominato ...

