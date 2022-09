Nuovi scontri Armenia-Azerbaigian | ecco cosa succede lungo il fronte

ilpost : Ci sono stati nuovi scontri nel Nagorno-Karabakh - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nuovi Scontri tra Armenia e Azerbaigian. Decine di morti e sale la tensione… - euronewsit : Nuovi Scontri tra Armenia e Azerbaigian. Decine di morti e sale la tensione - ladyrosmarino : RT @lgpapaleo: Nuovi scontri nella notte con escalation di bombardamenti tra Armenia e Azerbaijan: noi aspettiamo ordini dalla NATO se invi… - lgpapaleo : Nuovi scontri nella notte con escalation di bombardamenti tra Armenia e Azerbaijan: noi aspettiamo ordini dalla NAT… -

Nella notte tra lunedì e martedìarmati si sono verificati nel Nagorno - Karabakh, territorio nel sud del Caucaso conteso dal 1991 da Armenia e Azerbaigian. È la prima ripresa delle ostilità dal novembre del 2020, ...Quando arriviamo a Fizuli sembra tutto normale anche se, poche ore prima, [...] Continua a leggere The postnel Karabakh: ecco cosa succede lungo il fronte appeared first on ...È la prima ripresa delle ostilità dal 9 novembre del 2020, quando i due Paesi siglarono una tregua con la mediazione della Russia ...Scontri nella regione contesa, Yerevan chiede aiuto alla Russia, che rischia un nuovo fronte. Paura anche in Italia, che importa gas dall'Azerbaigian ...