Nozze di fine estate, gli abiti da sposa delle vip (Di martedì 13 settembre 2022) Ora che la possibilità di celebrare matrimoni con tanti invitati non ha più limitazioni, la voglia di festeggiare non si ferma neanche ad agosto. Nel mese dedicato per eccellenza alle vacanze non sono mancate le vip che hanno coronato con le Nozze il loro sogno d’amore. Ma ci sono anche diverse star che hanno scelto settembre per scambiarsi le promesse. Insomma, le Nozze di fine estate piacciono alle famose. Nessuna si è tirata indietro dallo sfoggiare sui social gli abiti da sposa, per la gioia dei follower: tutti capi magnifici e sontuosi, ognuno a modo suo, capaci ogni volta di far sognare. Le spose attesissime Federica Pellegrini e Matteo GiuntaLe Nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano attesissime e non hanno tradito le aspettative (QUI tutti i ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ora che la possibilità di celebrare matrimoni con tanti invitati non ha più limitazioni, la voglia di festeggiare non si ferma neanche ad agosto. Nel mese dedicato per eccellenza alle vacanze non sono mancate le vip che hanno coronato con leil loro sogno d’amore. Ma ci sono anche diverse star che hanno scelto settembre per scambiarsi le promesse. Insomma, ledipiacciono alle famose. Nessuna si è tirata indietro dallo sfoggiare sui social glida, per la gioia dei follower: tutti capi magnifici e sontuosi, ognuno a modo suo, capaci ogni volta di far sognare. Le spose attesissime Federica Pellegrini e Matteo GiuntaLedi Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano attesissime e non hanno tradito le aspettative (QUI tutti i ...

