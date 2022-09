Notre Dame de Paris torna al Teatro degli Arcimboldi per nuove date (Di martedì 13 settembre 2022) Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo torna al TAM Teatro degli Arcimboldi per nuove tappe del tour che celebra i vent’anni dal debutto Si arricchisce il calendario della tournée per il Ventennale di Notre Dame de Paris. L’opera popolare più famosa al mondo tornerà nuovamente a Milano: il pubblico potrà emozionarsi ancora al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 25 settembre. L’inarrestabile successo di Notre Dame de Paris ha già registrato oltre 70mila biglietti venduti per le repliche milanesi dello scorso marzo. Successivamente alle nuove date del TAM, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 13 settembre 2022)de, l’opera popolare moderna più famosa al mondoal TAMpertappe del tour che celebra i vent’anni dal debutto Si arricchisce il calendario della tournée per il Ventennale dide. L’opera popolare più famosa al mondo tornerà nuovamente a Milano: il pubblico potrà emozionarsi ancora al TAMMilano dal 14 al 25 settembre. L’inarrestabile successo dideha già registrato oltre 70mila biglietti venduti per le repliche milanesi dello scorso marzo. Successivamente alledel TAM, ...

