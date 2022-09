Notre Dame de Paris in scena al Teatro Arcimboldi Milano: ecco quando (Di martedì 13 settembre 2022) Dal 14 al 25 settembre 2022 nuove date al TAM per celebrare 20 anni di successi dell’opera popolare moderna più famosa al Mondo Milano – Si arricchisce il calendario della tournée per il Ventennale di Notre Dame de Paris. L’opera popolare più famosa al mondo tornerà nuovamente a Milano: il pubblico potrà emozionarsi ancora al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 25 settembre. L’inarrestabile successo di Notre Dame de Paris ha già registrato oltre 70mila biglietti venduti per le repliche milanesi dello scorso marzo. Successivamente alle nuove date del TAM, lo spettacolo tornerà con il suo maestoso allestimento nell’anfiTeatro scaligero di Verona (sabato 8 e domenica 9 ottobre). La ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) Dal 14 al 25 settembre 2022 nuove date al TAM per celebrare 20 anni di successi dell’opera popolare moderna più famosa al Mondo– Si arricchisce il calendario della tournée per il Ventennale dide. L’opera popolare più famosa al mondo tornerà nuovamente a: il pubblico potrà emozionarsi ancora al TAMdal 14 al 25 settembre. L’inarrestabile successo dideha già registrato oltre 70mila biglietti venduti per le repliche milanesi dello scorso marzo. Successivamente alle nuove date del TAM, lo spettacolo tornerà con il suo maestoso allestimento nell’anfiscaligero di Verona (sabato 8 e domenica 9 ottobre). La ...

