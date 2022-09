“Nostro figlio malato”. Il dramma della coppia vip, la forza per il piccolo di un anno (Di martedì 13 settembre 2022) L’anno scorso Kledi Kadiu ha svelato che il secondogenito Gabriel, venuto alla luce nell’agosto del 2021, soffre di una malattia, la meningoencefalite, diagnosticata a pochi giorni dalla sua nascita. Così il ballerino, e maestro di yoga tanto caro a Maria De Filippi e alla televisione, la collega nonché moglie Charlotte Lazzari e pure la loro figlia più grande, Lea (2016), si sono uniti nella lotta contro quel male che sta affliggendo il piccolo di famiglia. Era stato Kledi Kadiu a raccontarlo sui social un anno fa. “A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e convulsioni. L’inizio di un calvario che ci ha messi a dura prova. È sopravvissuto ed ha riaperto gli occhi, passo dopo passo e, con l’audacia di un eroe, ha messo in campo la sua forza per riappropriarsi di quello che questo brutto imprevisto gli ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 settembre 2022) L’scorso Kledi Kadiu ha svelato che il secondogenito Gabriel, venuto alla luce nell’agosto del 2021, soffre di una malattia, la meningoencefalite, diagnosticata a pochi giorni dalla sua nascita. Così il ballerino, e maestro di yoga tanto caro a Maria De Filippi e alla televisione, la collega nonché moglie Charlotte Lazzari e pure la loro figlia più grande, Lea (2016), si sono uniti nella lotta contro quel male che sta affliggendo ildi famiglia. Era stato Kledi Kadiu a raccontarlo sui social unfa. “A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e convulsioni. L’inizio di un calvario che ci ha messi a dura prova. È sopravvissuto ed ha riaperto gli occhi, passo dopo passo e, con l’audacia di un eroe, ha messo in campo la suaper riappropriarsi di quello che questo brutto imprevisto gli ...

