Non solo politiche, si avvicina il voto per l’Ato Acqua: primi rumor tra i mastelliani (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNon si vive solo di… politiche. Intendiamoci : la priorità per gli addetti ai lavori è data tutta dalle elezioni del prossimo 25 settembre. Ci mancherebbe. Ma un’altra scadenza elettorale è all’orizzonte e pensarci non è peccato. Soprattutto se si coltiva qualche ambizione. Ma veniamo ai fatti. Alle 14 del 29 settembre, quando saranno trascorse appena 72ore dalla presa in visione dei risultati del voto, scadranno i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni del Consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Sannita”. Per capirci: parliamo dell’organismo chiamato a regolare e organizzare il servizio idrico sul nostro territorio. Tanta roba. Come accade per l’Ato rifiuti, la consultazione sarà riservata ai rappresentanti dei 78 Comuni sanniti. A loro il compito di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNon si vivedi…. Intendiamoci : la priorità per gli addetti ai lavori è data tutta dalle elezioni del prossimo 25 settembre. Ci mancherebbe. Ma un’altra scadenza elettorale è all’orizzonte e pensarci non è peccato. Soprattutto se si coltiva qualche ambizione. Ma veniamo ai fatti. Alle 14 del 29 settembre, quando saranno trascorse appena 72ore dalla presa in visione dei risultati del, scadranno i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni del Consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Sannita”. Per capirci: parliamo dell’organismo chiamato a regolare e organizzare il servizio idrico sul nostro territorio. Tanta roba. Come accade perrifiuti, la consultazione sarà riservata ai rappresentanti dei 78 Comuni sanniti. A loro il compito di ...

