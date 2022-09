“Non si nascondono più”. Totti e Noemi, dopo tre mesi la prima foto insieme (a casa di lei) (Di martedì 13 settembre 2022) Francesco Totti a casa di Noemi con la figlia Isabel. L’ex giocatore della Roma è stato paparazzato nuovamente a casa della nuova fidanzata. Le foto saranno pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da domani, mercoledì 14 settembre. Al netto delle polemiche sull’ossessione delle riviste di gossip su quanto successo dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi va detto che pure i diretti interessati ci hanno messo del loro. Lo scontro è totale con Francesco Totti che recentemente ha parlato di ‘messaggi segreti’ trovati sul cellulare di Ilary Blasi. “È stato uno choc – le parole dell’ex capitano giallorosso che ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Mi sono tenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Francescodicon la figlia Isabel. L’ex giocatore della Roma è stato paparazzato nuovamente adella nuova fidanzata. Lesaranno pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da domani, mercoledì 14 settembre. Al netto delle polemiche sull’ossessione delle riviste di gossip su quanto successola separazione tra Francescoe Ilary Blasi va detto che pure i diretti interessati ci hanno messo del loro. Lo scontro è totale con Francescoche recentemente ha parlato di ‘messaggi segreti’ trovati sul cellulare di Ilary Blasi. “È stato uno choc – le parole dell’ex capitano giallorosso che ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Mi sono tenuto ...

DonatoLettieri8 : @MarcoRCapelli O e' un indovino oppure sa qualcosa che noi non sappiamo e che ci nascondono da circa tre anni - mattttxxz : gli occhi si nascondono sotto cose non dette - Never_rus : @cosimo7306 Se la usasse brucerebbe anche il culo alla sua amante Kabaeva, con figli al seguito, i quali tutti, se… - GiuseppeMatarr4 : Vi piace il #nucleare ? No ? Tanto hanno ormai deciso tutto e nei programmi elettorali ve lo nascondono tutti. Per… - BluDiChina : @AlessioAntani @AcciaioMario In Ucraina dovrebbero spianare un territorio gigantesco, compreso ciò che ancora non h… -