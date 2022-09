Non si ferma l’inflazione americana, Piazza Affari in rosso (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Si ferma la corsa di Piazza Affari e delle Borse europee. Dopo i rialzi delle ultime due sedute, la Borsa di Milano scende, con il Ftse Mib che perde l’1,36% e chiude a 22.303,86 punti. A far male a tutto il Vecchio Continente sono i dati sull’inflazione Usa: ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato aumento dello 0,1% su base mensile e una crescita dell’8,3% su base annuale. Gli analisti si aspettavano invece, rispettivamente, un calo dello 0,1% e un aumento dell’8,1%. Tutto ciò non influenza lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che rimane stabile sotto i 230 punti base, così come il rendimento del decennale è ancora inferiore al 4%. Sull’indice principale di Piazza Affari si salvano solo Fineco (+0,37%), Mediobanca (+0,10%), Tim (+0,05%), mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sila corsa die delle Borse europee. Dopo i rialzi delle ultime due sedute, la Borsa di Milano scende, con il Ftse Mib che perde l’1,36% e chiude a 22.303,86 punti. A far male a tutto il Vecchio Continente sono i dati sulUsa: ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato aumento dello 0,1% su base mensile e una crescita dell’8,3% su base annuale. Gli analisti si aspettavano invece, rispettivamente, un calo dello 0,1% e un aumento dell’8,1%. Tutto ciò non influenza lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che rimane stabile sotto i 230 punti base, così come il rendimento del decennale è ancora inferiore al 4%. Sull’indice principale disi salvano solo Fineco (+0,37%), Mediobanca (+0,10%), Tim (+0,05%), mentre ...

