Non c’è giustizia ambientale senza giustizia sociale (di M. Comparelli) (Di martedì 13 settembre 2022) «Ma quindi chi voterete?» è in assoluto la domanda che noi, attivisti di Fridays For Future, ci siamo sentiti fare da quando sono state annunciate le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Poco importa che nelle Faq sul sito del movimento sia scritto nero su bianco che FFF è apartitico, la società civile e i media continuano a chiederci di schierarci o di dare indicazioni di voto. Non lo faremo. Non ci interessano i loghi o i volti, ci interessa l’azione per il clima. Ci interessano i programmi. Sappiamo bene, e lo ribadiamo spesso, che la crisi climatica non è solo scienza e tecnicismo. È una crisi nata da scelte politiche che la politica deve risolvere. Ragion per cui ci battiamo contro la narrativa delle azioni individuali e delle piccole abitudini quotidiane come soluzione all’emergenza clima. Il 71% delle emissioni globali è stato causato da 100 grandi aziende, con il benestare ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) «Ma quindi chi voterete?» è in assoluto la domanda che noi, attivisti di Fridays For Future, ci siamo sentiti fare da quando sono state annunciate le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Poco importa che nelle Faq sul sito del movimento sia scritto nero su bianco che FFF è apartitico, la società civile e i media continuano a chiederci di schierarci o di dare indicazioni di voto. Non lo faremo. Non ci interessano i loghi o i volti, ci interessa l’azione per il clima. Ci interessano i programmi. Sappiamo bene, e lo ribadiamo spesso, che la crisi climatica non è solo scienza e tecnicismo. È una crisi nata da scelte politiche che la politica deve risolvere. Ragion per cui ci battiamo contro la narrativa delle azioni individuali e delle piccole abitudini quotidiane come soluzione all’emergenza clima. Il 71% delle emissioni globali è stato causato da 100 grandi aziende, con il benestare ...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - CarloCalenda : Ieri Letta e Meloni hanno candidamente ammesso che non ci sono coalizioni di Governo. È un’enormità che oggi i gior… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Loro sbagliano, il cittadino paga Decide la Ue se possiamo usare la lavatrice o… - PollyGalli : @elevisconti @NaniPuffo Bastava che tu scrivessi non mi fido di #Meloni perché è F-A-S-C-I-S-T-A. Semplice no? - Giusy178137351 : RT @GScuccimarri: È sempre il solito discorso parla di te perchè sei te e in questo caso l'ingenuità non c'entra, questa volta è stato fatt… -