No! Non sono stati conferiti «poteri speciali» a Mario Draghi rendendo «farlocche» le elezioni (Di martedì 13 settembre 2022) Circola sui social lo screenshot della Gazzetta Ufficiale dove, secondo gli utenti, dal 24 settembre 2022 entrerà in vigore un decreto che conferirebbe al Governo Draghi «poteri speciali» tali da farci diventare uno «Stato dirigista di fascista memoria». Secondo alcuni, questo significherebbe che «le elezioni del 25 Settembre sono farlocche». La narrazione diffusa online, di fatto, non corrisponde al vero. Per chi ha fretta Secondo quanto affermato sui social e da un articolo di ImolaOggi, sarebbe stato approvato un Decreto Legge che conferisce poteri speciali al Presidente del Consiglio. Non esiste alcun Decreto legge del genere. Quello citato da social e ImolaOggi è un Dpcm che fa riferimento a una legge che prevede determinati ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Circola sui social lo screenshot della Gazzetta Ufficiale dove, secondo gli utenti, dal 24 settembre 2022 entrerà in vigore un decreto che conferirebbe al Governo» tali da farci diventare uno «Stato dirigista di fascista memoria». Secondo alcuni, questo significherebbe che «ledel 25 Settembre». La narrazione diffusa online, di fatto, non corrisponde al vero. Per chi ha fretta Secondo quanto affermato sui social e da un articolo di ImolaOggi, sarebbe stato approvato un Decreto Legge che conferisceal Presidente del Consiglio. Non esiste alcun Decreto legge del genere. Quello citato da social e ImolaOggi è un Dpcm che fa riferimento a una legge che prevede determinati ...

