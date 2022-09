Nina Moric: “Il dolore mi sta consumando” (Di martedì 13 settembre 2022) La modella croata Nina Moric, sempre centro del gossip per la sua passata relazione con Fabrizio Corona, burrascosa a dir poco, non è nelle migliori condizioni di salute. Stando al suo ultimo post su Instagram e alle sue stories, in cui mostra il risultato di alcune analisi cliniche, il dolore si fa sempre più forte e insopportabile. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando” ha dichiarato nei suoi post. La 46enne non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, per cui non sappiamo delle sue condizioni di salute. A ciò si aggiunge la difficile situazione familiare, in cui anche i rapporti con il figlio Carlos si starebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) La modella croata, sempre centro del gossip per la sua passata relazione con Fabrizio Corona, burrascosa a dir poco, non è nelle migliori condizioni di salute. Stando al suo ultimo post su Instagram e alle sue stories, in cui mostra il risultato di alcune analisi cliniche, ilsi fa sempre più forte e insopportabile. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questoatroce. Pur avendo una soglia dialtissima, questa volta ilfisico mi sta” ha dichiarato nei suoi post. La 46enne non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, per cui non sappiamo delle sue condizioni di salute. A ciò si aggiunge la difficile situazione familiare, in cui anche i rapporti con il figlio Carlos si starebbero ...

