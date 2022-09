Nina Moric choc, sta male: “Il dolore mi sta consumando” (Di martedì 13 settembre 2022) Ormai è da molti mesi che Nina Moric non si vede e non si sente. Fino a qualche tempo fa invece, impazzavano sul web i suoi litigi pubblici ed accesissimi con l’ex marito e co-genitore Fabrizio Corona. Seguiti dopo da quelli più improbabili con il figlio Carlos Maria Corona (2002). Periodo terribile a cui si aggiungono problemi di salute. Attualmente l’iconica e discussa modella croata è tornata nella sua terra, lontana dal frastuono della mondanità italiana e dagli occhi indiscreti di cui in passato si è anche cibata. Il dolore dentro di lei sta crescendo, sia fisico che interiore. Lontana dall’erede che non le parla neanche, Nina Moric si è mostrata alle prese con degli esami clinici. Nina Moric, problemi di salute A quanto pare, la 46enne originaria di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 settembre 2022) Ormai è da molti mesi chenon si vede e non si sente. Fino a qualche tempo fa invece, impazzavano sul web i suoi litigi pubblici ed accesissimi con l’ex marito e co-genitore Fabrizio Corona. Seguiti dopo da quelli più improbabili con il figlio Carlos Maria Corona (2002). Periodo terribile a cui si aggiungono problemi di salute. Attualmente l’iconica e discussa modella croata è tornata nella sua terra, lontana dal frastuono della mondanità italiana e dagli occhi indiscreti di cui in passato si è anche cibata. Ildentro di lei sta crescendo, sia fisico che interiore. Lontana dall’erede che non le parla neanche,si è mostrata alle prese con degli esami clinici., problemi di salute A quanto pare, la 46enne originaria di ...

