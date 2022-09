Nicola Fratoianni ancora contro le armi a Kiev Ma adesso come la mettiamo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) A chi diceva e continua a dire che non bisognava mandare leagli ucraini bisognerebbe domandarelacon le città e i territori che essi stanno riconquistando. A chi rivendica,il comunista, di aver votato, e cioè affinché gli aggrediti fossero lasciati indifesi, bisognerebbe domandarel'avremmo messa se quelle città e quei territori fossero stati lasciati alla pace pacifista, e cioè all'occupazione degli aggressori. A questi, che il centrocomunista di Enrico Letta candida a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza (quella buona, quella che ha dato stipendi e cattedre dal 26 aprile in qua, mica quella degli ucraini da denazificare), bisognerebbe domandare se non sia abbastanza chiaro che ...