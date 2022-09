Nella bozza del piano UE il taglio sui consumi degli elettrodomestici (Di martedì 13 settembre 2022) La Commissione Europea ha cominciato a discutere Nella giornata odierna della bozza del piano esecutivo volto a contrastare la crisi energetica che ha colpito tutti i paesi UE, e al centro della discussione ci sarebbero i consumi causati dagli elettrodomestici. Se il piano dovesse essere approvato, già da mercoledì 14 sarebbe impossibile, entro determinate fasce orarie, usare due elettrodomestici ad alto consumo in contemporanea. Tale misura potrebbe portare al risparmio di oltre il 10% dei consumi, quindi entro il target fissato proprio dall’Unione. Questione a parte riguarda però le modalità di attuazione della misura. Stando al Ministro per la transizione ecologica Cingolani, infatti, sarà difficoltoso centralizzare il controllo della fornitura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) La Commissione Europea ha cominciato a discuteregiornata odierna delladelesecutivo volto a contrastare la crisi energetica che ha colpito tutti i paesi UE, e al centro della discussione ci sarebbero icausati dagli. Se ildovesse essere approvato, già da mercoledì 14 sarebbe impossibile, entro determinate fasce orarie, usare duead alto consumo in contemporanea. Tale misura potrebbe portare al risparmio di oltre il 10% dei, quindi entro il target fissato proprio dall’Unione. Questione a parte riguarda però le modalità di attuazione della misura. Stando al Ministro per la transizione ecologica Cingolani, infatti, sarà difficoltoso centralizzare il controllo della fornitura ...

