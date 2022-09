Nel palazzo dove il tempo si è fermato (Di martedì 13 settembre 2022) A Imola, nella dimora settecentesca della famiglia Tozzoni s’intrecciano bellezza, equilibrio, opere d’arte e vicende personali di chi nei secoli l’ha abitata. Ecco che un edificio storico rivela al visitatore il proprio spirito, come quello avvolgente e affascinante della città sul confine tra Emilia e Romagna. A Imola il tempo è fermo, nelle silenziose e linde chiese, nella impressionante raccolta di Giovanni Scarabelli, magistrale e ingegnoso geologo, scienziato, paleontologo, fondatore dell’archeologia preistorica italiana, e primo archeologo a realizzare in Italia uno scavo stratigrafico. Nel museo di San Domenico le collezioni sono ancora nelle vetrine ottocentesche con un allestimento luminoso e rispettoso senza velleità di finta museografia: nella prima parte oggetti etnografici provenienti dall’Africa e dal Sudamerica; nella seconda parte più di 25 mila ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) A Imola, nella dimora settecentesca della famiglia Tozzoni s’intrecciano bellezza, equilibrio, opere d’arte e vicende personali di chi nei secoli l’ha abitata. Ecco che un edificio storico rivela al visitatore il proprio spirito, come quello avvolgente e affascinante della città sul confine tra Emilia e Romagna. A Imola ilè fermo, nelle silenziose e linde chiese, nella impressionante raccolta di Giovanni Scarabelli, magistrale e ingegnoso geologo, scienziato, paleontologo, fondatore dell’archeologia preistorica italiana, e primo archeologo a realizzare in Italia uno scavo stratigrafico. Nel museo di San Domenico le collezioni sono ancora nelle vetrine ottocentesche con un allestimento luminoso e rispettoso senza velleità di finta museografia: nella prima parte oggetti etnografici provenienti dall’Africa e dal Sudamerica; nella seconda parte più di 25 mila ...

