Napoli | avere in rosa Osimhen quest’anno costa 21 milioni di euro Raspadori quasi 17

Il noto portale Calcio & Finanza, prendendo in considerazione il loro stipendio al lordo e la quota ammortamento relativa al cartellino (o l'eventuale costo del prestito per la stagione 2022/23), ha stilato la classifica dei calciatori più impattanti – e dunque più costosi – sui bilanci dei club di Serie A. Il più costoso – per farsi un'idea – è Dusan Vlahovic. La Juve, per tenerlo in rosa tra il 1 luglio 2022 e il 30 giugno del 2023, sborsa oltre 30 milioni di euro: 13 per lo stipendio lordo del serbo, 17 la quota d'ammortamento sui circa 70 milioni versati alla Fiorentina. Nella classifica, che riportiamo di sotto, ci sono due calciatori del Napoli: Osimhen, che è il terzo di tutto il campionato, e Jack Raspadori, al settimo posto.

