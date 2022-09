Napoli, agente Raspadori: «Talmente intelligente che sa giocare ovunque» (Di martedì 13 settembre 2022) L’agente di Raspadori ha parlato dei primi mesi con la maglia del Napoli del giovane attaccante italiano Fausto Pari, agente tra gli altri di Giacomo Raspadori, ai microfoni di Radio CRC ha parlato dei primi mesi con la maglia del Napoli del giovane attaccante italiano. ATTACCO Napoli – «Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli. Il Napoli sta dimostrando di avere un grande reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato». MATURO – «In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’diha parlato dei primi mesi con la maglia deldel giovane attaccante italiano Fausto Pari,tra gli altri di Giacomo, ai microfoni di Radio CRC ha parlato dei primi mesi con la maglia deldel giovane attaccante italiano. ATTACCO– «Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il. Ilsta dimostrando di avere un grande reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato». MATURO – «In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda ...

