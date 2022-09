Nagorno-Karabakh | scontri al confine tra militari armeni e azeri Cremlino | “Estrema preoccupazione” Putin parlerà con Erdogan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Si riaccende il conflitto in, con il governo armeno che denuncia una nuova offensiva deidell’Azerbaigian nei territori contesitra i due Paesi.si sono registrati al, con i ministeri della Difesa di Yerevan e Baku che si accusano a vicenda per questa ennesima offensiva in una guerra a bassa intensità che dura ormai da più di 30 anni. E il governo armeno ha contattato ilchiedendo sostegno a Vladimir, suo partner nell’area, considerando che l’esecutivo azero può vantare il supporto, anche militare, della Turchia. In mattinata, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, le parti hanno concordato un nuovo cessate il fuoco a partire dalle 9 locali (le 7 in Italia). Proprio il, nel ...