Muore per un malore Andrea Riello, l'industriale dei condizionatori. E' stato presidente di Confindustria Veneto (Di martedì 13 settembre 2022) – Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. Questa mattina e' morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di Confindustria Veneto da maggio 2005 a gennaio 2009. Riello, presidente e Ceo di Riello Sistemi a Minerbe (Verona) e' stato stroncato da un infarto. Nato a Venezia nel 1962, laureato in Economia aziendale a Ca' Foscari, Andrea Riello guidava un gruppo con oltre 500 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione. E' stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di Amministrazione di Save SpA.

