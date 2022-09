Multa salata per la De Crescenzo dopo l’inaugurazione del negozio (Di martedì 13 settembre 2022) Multa salata per Rita De Crescenzo dopo gli illeciti causati in occasione dei festeggiamenti per l’inaugurazione del suo negozio nei pressi di Piazza Garibaldi, a Napoli. Rita De Crescenzo, Multa dopo l’inaugurazione La nota tiktoker ha mostrato, durante una sua diretta social, il verbale ricevuto dopo il suo evento: una sanzione pecuniaria che dovrebbe superare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 settembre 2022)per Rita Degli illeciti causati in occasione dei festeggiamenti perdel suonei pressi di Piazza Garibaldi, a Napoli. Rita DeLa nota tiktoker ha mostrato, durante una sua diretta social, il verbale ricevutoil suo evento: una sanzione pecuniaria che dovrebbe superare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

romeoagresti : #Allegri: “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, per me l’argomento si è chiuso domenica sera. Non so se sarò… - IaconeOsvaldo : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Io squalificato domenica? Non lo so, ma secondo me sarebbe più giusto far pagare una multa, anche salata, e dev… - GiulyADP : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Io squalificato domenica? Non lo so, ma secondo me sarebbe più giusto far pagare una multa, anche salata, e dev… - MARCO196913 : RT @romeoagresti: #Allegri: “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, per me l’argomento si è chiuso domenica sera. Non so se sarò squali… - lucacozzuto : @Riccard610 @il_Maggiore Sí. Sono parecchi municipi. Vi sembrerà ridicolo ma non richiede la scientifica. Chi pulis… -