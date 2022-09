Mps come Alitalia. L'obiettivo di chiudere il dossier prima che cambi il Governo (Di martedì 13 settembre 2022) Sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi, la sensazione è che l’accelerazione che l'a.d. di Montepaschi vuole imprimere sia legata alla necessità di liberarsi dalla morsa di Fratelli d'Italia. Una mossa che appare del tutto condivisa dal Governo uscente Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 settembre 2022) Sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi, la sensazione è che l’accelerazione che l'a.d. di Montepaschi vuole imprimere sia legata alla necessità di liberarsi dalla morsa di Fratelli d'Italia. Una mossa che appare del tutto condivisa daluscente

HuffPostItalia : Mps come Alitalia. L'obiettivo di chiudere il dossier prima che cambi il Governo - pdilor : >>>> MILLINEGIANDO <<<<< Oggi #BigTrade su #MPS incassando 1.004,43€ in 23 minuti Ti racconto come nel nuovo artic… - RIMA627 : @unoscemo @LegaSalvini ..di merde come... solo con Banca MPS voi comunisti avete fregato 490miliardi e date finta di non ricordarlo.... - MassimoCordesc1 : @GabryContessa Tanto italidiota quanto bella!cortesem può rammentarci #Renzifaschifo,come avrebbe migliorato vita i… - LucchinoL : wallstreetita: Anima Holding va incontro a Mps nella difficile ricapitalizzazione da 2,5 miliardi di euro che la ba… -