Motomondiale | LCR Honda Nakagami rinnova per il 2023

zazoomblog : Motomondiale: Nakagami correrà con Honda Lcr anche nel 2023 - #Motomondiale: #Nakagami #correrà - motosprint : #MotoGP, il team #LCR rinnova la fiducia a #Nakagami ?? - Luxgraph : MotoGp, Nakagami in Honda LCR anche nel 2023: è ufficiale - Tzm0808R : RT @corsedimoto: RINNOVO - LCR Honda ha ora la sua formazione completa. Takaaki Nakagami continuerà coi colori di Lucio Cecchinello anche n… - dianatamantini : RINNOVO - LCR Honda ha ora la sua formazione MotoGP completa. Takaaki Nakagami continuerà coi colori di Lucio Cecch… -

Nato a Chiba nel 1992, Nakagami ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2018 proprio con il teamHonda Idemitsu: il 2023 sarà quindi la sesta stagione insieme. "Sono molto felice di poter ..."Takaaki Nakagami e HRC (Honda Racing Corporation, ndr) hanno firmato un prolungamento del contratto che consentirà al pilota 30enne di continuare a correre per il team Honda -nella classe ...(ANSA) - ROMA, 13 SET - Takaaki Nakagami ha prolungato per una stagione il suo contratto con Honda-LCR, fino alla fine del 2023. 'Takaaki Nakagami ...MotoGP, Takaaki Nakagami confermato in LCR nel 2023. Le sue dichiarazioni: "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione" ...