Motomondiale: Gp Aragon. Marquez torna in pista 'Lavoro per il futuro' (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo i test a Misano, lo spagnolo di nuovo in gara con la sua Honda ROMA - Marc Marquez tornerà in pista al Gran Premio di Aragon, 15esima tappa del Motomondiale della motoGp in programma questo fine ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo i test a Misano, lo spagnolo di nuovo in gara con la sua Honda ROMA - Marctornerà inal Gran Premio di, 15esima tappa deldella motoGp in programma questo fine ...

Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Aragon. Marquez torna in pista 'Lavoro per il futuro' - Luxgraph : MotoGp, Marquez punta Aragon: lo spagnolo vuole la settima vittoria in casa - Automotoreit : Marc Marquez torna a correre in MotoGP ad Aragon. #marcmarquez #marquez #motogp #motomondiale #aragongp… - Corriere : MotoGp, Marc Marquez torna a correre nel Gp di Aragon in Spagna del prossimo 18 settembre - gensan2525 : RT @corsedimoto: IL RITORNO - Suzuki recupera Joan Mir per la tappa al MotorLand Aragon. L'iridato 2020 pronto a tornare in azione dopo l'i… -